Makoke aclara si ha perdido su casa tras zanjar sus problemas con Hacienda: "Tengo mi casa, estoy luchando"

En el pasado programa del 3 de junio de 'Así es la vida', Makoke desveló que sus problemas con Hacienda ya habían terminado por fin después de cuatro años de calvario. La colaboradora explicó que ya no debe nada de dinero a la Agencia Tributaria : "Por fin me han quitado la derivación".

La colaboradora ha reaccionado a la publicación de la revista y ha revelado si es cierto o no : "La noticia que ha salido es verdad, a medias". Makoke ha explicado que la casa sigue siendo suya a pesar de que está metida en un fondo de inversiones: "Estoy muy bien, luchando por lo mío. Me ha costado mucho, vengo de pasarlo muy mal económicamente, haciendo 'Tetris".

Makoke ha señalado que va a seguir luchando por su casa : "Culpa de toda esa derivación que tuve, no podía hacer frente a los pagos, pero está todo hablado. Tengo mi casa, estoy luchando por seguir con ella y yo estoy allí". También ha aclarado que vive entre su casa y la de su novio.

Por último, ha querido zanjar el rumor sobre la mudanza: "La casa sigue siendo mía, no es así... Ese camión de mudanza no es mío. No sé de dónde ha salido ese camión de mudanza". Makoke se ha quedado más tranquila al explicar los rumores de su posible abandono de 'La Finca'.