Las puertas del plató de 'Tardear' se abren para recibir con los brazos abiertos a Belén Rodríguez. "Muchas gracias por el recibimiento y me hace muchísima ilusión estar aquí con el equipo de este programa con quien ya he trabajado", asegura. Pero lo que más le gusta es , según confiesa, "la luz de los programas de Ana Rosa" porque "ella en los ensayos viene personalmente a poner las luces" .

La periodista, quien ha estado alejada de la televisión por su enfermedad, afirma no haberlo echado de menos durante este tiempo porque se creo una rutina donde incluía las visitas a los médicos, ir al gimnasio y descansar en casa o disfrutar de tomar algo con sus seres queridos. "He estado súper desconectada. Como no he visto absolutamente nada de tele, la sorpresa de mi vida ha sido ver un personaje como Montoya. Me he enamorado locamente", señala.