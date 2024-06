Bertín Osborne niega haberse sometido a una prueba de paternidad, según José Antonio Avilés

José Antonio Avilés ha podido hablar con Bertín Osborne y el periodista transmitía su desmentido en 'Así es la vida': "Las pruebas de paternidad, a pesar de que se esté diciendo que se han hecho, no se han hecho".

Sin embargo, 'TardeAR' mostraba unas imágenes en las que veíamos a Gabriela acudiendo a un laboratorio privado junto a su bebé, una visita que, según Avilés, se habría producido por "otro motivo" que no tiene nada que ver con la prueba de paternidad.

El periodista añadía que se habría emplazado a Bertín el próximo día 21 de junio a hacerse la prueba y Gabriela puede hacerlo desde el día 17 e insistía: "Puedo confirmar que la prueba no está hecha y que es incluso Bertín el que me lo cuenta pero además es que me consta que la otra parte también lo cuenta".