Así ha sido el emocionante recibimiento de Emma García y los colaboradores de 'Fiesta' a Belén Rodríguez

Belén Rodríguez hacía su aparición en 'Fiesta' con una gran sonrisa pero también con mucha emoción en la vo z: "Estoy muy blandita, pensaba que estaba mejor pero me he dado cuenta al entrar en Telecinco de que sigo un poco triste ".

Y es que el camino de Belén durante estos meses ha sido muy complicado, han sido unos meses en los que ha llegado a perder por completo la voz , el gusto por los alimentos y en los que el dolor ha marcado sus días: "Me tuvieron que poner tratamientos muy fuertes, me inyectaron fentanilo y hasta tuve alucinaciones".

"No tenia miedo, pero un día tenía ganas de llorar y no podía del dolor que sentía", explicaba Belén Rodríguez contando que en mayo tendrá que someterse de nuevo a una prueba médica que valorará si su enfermedad ha remitido o no.