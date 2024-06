Carmen Borrego contesta muy enfadada a Alejandro Lequio: “¡Estamos todos locos!”

Además, el colaborador de ‘Vamos a ver’ llegaba a asegurar que la pareja lo ha llevado muy bien en secreto, no se ha filtrado nada y que, incluso, se modificó el día de la misa de su abuela , María Teresa Campos, por el anuncio del embarazo .

En el plató de ‘Así es la vida’, Carmen Borrego contestaba a las palabras de Lequio visiblemente enfadada: “¿Pero que tendrá que ver? Es que no me puedo callar… es que ya hasta la misa tiene que ver con el embarazo. ¡Estamos todos locos!¡Estamos todos completamente locos! La misa no tiene nada que ver con el embarazo, ni exclusiva de mi sobrina, ni nada de nada”.