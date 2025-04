"Iba a escribir que finalmente no conseguimos "lo imposible" pero sería un error. ALFONSO hizo lo difícil y CONSIGUIÓ LO IMPOSIBLE, creyó en él, en su fortaleza, en su ilusión por la vida y en no desfallecer para no hacer sufrir a su familia. Corrió la carrera más importante de su vida y no la ganó, pero SÍ llegó a la meta. Normalizo una enfermedad cuyo nombre ya da miedo, le dio visibilidad y nos enseñó que el miedo no te puede paralizar y que hay que seguir viviendo y luchando porque mientras hay vida hay esperanza", han compartido.