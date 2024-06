Marieta habla de su "amor - odio" con Torres: "Si no ha pasado nada en tanto tiempo..."

"Nos odiamos más que nos queremos", decía Marieta sobre Rubén Torres

A pesar de que ya ha aclarado que no ha ocurrido nada con Torres tras su paso por 'Supervivientes', Marieta nos confiesa que su relación es "de amor y odio" aunque no espera que se resuelva de ninguna manera. Además, la exconcursante del reality nos cuenta quién le ha decepcionado y protagoniza un casi roneo con uno de los colaboradores de 'Así es la vida'.

El mensaje de Marieta

"Estoy comiendo mucho y eso me preocupa", confesaba la concursante nada más llegar al plató del programa y respondía a la primera pregunta que, tras sus comentarios en 'Supervivientes', solo podía referirse a su libido: "Está altísimo, estoy deseando. Hola, hombres de España, estoy aquí, ya he llegado, soy yo y estoy soltera".

¿Qué pasa entre Marieta y Rubén Torres?

Algunos colaboradores mencionaban que Suso Álvarez estaba muy cerca pero él bromeaba: "Es que a mí la chicas guapas nunca me hacen caso". Sin embargo, se declaraba "fan" de la concursante y añadía que de ella le gusta "todo".

Bromas a un lado, Marieta nos comentaba que entre ella y Torres hay un "amor - odio" pero no cree que se resuelva de ninguna manera: "Si no ha pasado nada en tanto tiempo, no va a pasar porque nos odiamos más que nos queremos y su tono de voz me chirría bastante", confesaba y concluía: "No tendría nada con él".

Ella no es la única que ha respondido, Torres ha visitado 'Vamos a ver' donde Joaquín Prat comentaba que, como pareja tendrían "mucho rollo" y él asentía: "Es que Marieta es muy guapa tiene rollito y así con el pelito corto..."

Pero ¿Quién ha sido la decepción de Marieta? Ella no dudaba en "mojarse": "Un poco Miri, no he tenido ningún mensaje de ella, es verdad que la vi en el debate pero me esperaba un mensaje".