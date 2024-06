Anabel Pantoja da detalles de su embarazo en redes sociales: "Me das paz mental"

Anabel Pantoja anunció su embarazo en la portada de la revista 'Lecturas' y, desde ese momento, nos ha ido contando cómo se encuentra a través de redes sociales. La influencer no solo nos ha mostrado cómo comunicó la noticia a su familia, también nos va haciendo su propio diario del embarazo...

Nos lo ha contado desde su sofá, donde los últimos días ha pasado un tiempo muy necesario: "Ya se nota que mi cuerpo es como... cuando tienes que viajar, descansa". Y es que la influencer sentía la necesidad de no poner el despertador y estar en casa: "No tener que montarme ni en un avión ni en coche ni en barco me da paz mental". Es más, nos ha dejado ver cómo pasaba envidia viendo desde casa cómo muchos disfrutan ya de sus vacaciones en Ibiza.