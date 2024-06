Exclusiva | Las fotos que no se han visto del posado de Anabel Pantoja anunciado su embarazo

Anabel Pantoja anunció que está embarazada de cuatro meses. Así lo afirmó en la portada de la revista 'Lecturas' donde posaba, pletórica, luciendo embarazo. Ahora, 'TardeAR' nos muestra en primicia las imágenes del interior de la publicación, las fotos que no se han visto de la influencer.

En las fotografías vemos a Anabel luciendo unos pantalones palazzo rosa y un top blanco. Con una enorme sonrisa, no puede evitar gestos de ternura mirándose la tripa, que abraza en una imagen recostada en el sofá y en otra totalmente tumbada.

Anabel sabe que es algo que aún no ha experimentado en su vida, pero también que quiere y puede hacerlo: "Tengo 38 años, una vida bastante estable y tranquila. Creo que no tengo 18 y acabo de salir de un after".