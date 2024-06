Alejandra Rubio, sobre la exclusiva que vendió de su embarazo: "No es verdad la cifra que se está diciendo. No ha sido por dinero"

La protagonista del momento, Alejandra Rubio, habla en 'Así es la vida' sobre su embarazo, la exclusiva que vendió, su madre Terelu...

Alejandra Rubio: "Nunca he vendido mi vida, no voy a hacerlo, no voy a vivir de las exclusivas"

Las dos pilladas a Alejandra Rubio, ¿estaba embarazada cuando lo negó rotundamente en plató?: "Queréis buscar el test en mi basura"

Otro de los temas sobre los que se ha pronunciado este martes Alejandra Rubio en 'Así es la vida', además de sobre cómo se enteró de su embarazo y de reaccionar a la exclusiva de su madre Terelu y otras cuestiones candentes a raíz de su embarazo, ha sido sobre la exclusiva que vendió a la revista '¡Hola!' vendiendo que ella y Carlo Costanzia iban a ser padres. Se ha especulado mucho sobre cuánto habrían cobrado. Pues bien, Alejandra ha destapado todo tipo de dudas al respecto.

"Nunca he vendido mi vida en exclusivas. No voy a vivir de las exclusivas porque no lo he hecho nunca. Lo que he hecho es dar una noticia de un embarazo porque yo la tripa y el hijo no me lo puedo meter por la manga. Todo lo que podemos ocultar lo hacemos... lo quería hacer de una forma bonita", ha señalado Alejandra Rubio en 'Así es la vida'.

Alejandra Rubio desmiente las cifras que se han dicho de su exclusiva

Además, desmiente las cantidades que se han dicho que han cobrado, llegando a los 85.000 euros o incluso 100.000 euros: "No es verdad la cifra que se está diciendo. Ni de lejos. Esto para mí no ha sido por dinero. Me lo he llevado, es verdad. Pero no ha sido por dinero. Por dinero podría haber hecho tantas cosas. ¡No sabéis cuántas! Tendría otro tipo de vida".

"Le van a sacar la puntilla todos. Es una noticia mía que iba a salir igual. Todo lo que pueda ocultar lo hago. La gente igual desde sus casas no me entiende. No me representa lo que se cuenta de mí, porque nunca he dejado tampoco que se me conozca", dice Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio: "Han sido crueles conmigo"

Por otro lado, Alejandra Rubio se ha mostrado muy crítica con esos colaboradores o personas que han sido muy duros con ella en todos estos días de auténtica convulsión desde que la noticia de su embarazo se destapase. Sobre las críticas de otros compañeros en programas, a Alejandra Rubio le da "vergüenza": "Me parece una barbaridad, que me traten como si fuera gilipollas. Gracias a Dios mi hijo no me verá nunca haciendo comentarios así. Han sido crueles, en su conciencia queda".