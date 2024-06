Sofía Cristo ataca a su hermano Ángel: "Es un maltrato continuo hacia mi madre"

Se trata de una entrevista demoledora con consecuencias para Sofía, que dice haber llegado a su límite en esta guerra con su hermano: "Si no hablaran de mi madre no habría esta portada porque a nadie le importa su vida, que vendan todo", decía.

Eso sí, pedía que las dejen tranquilas tanto a ella como a su madre: "Esto es un machaque psicológico que no se merece mi madre".

Sofía recuerda que en el pasado su hermano no quería salir en prensa y ahora es ella la que no puede más: "Estoy súper agotada desde el mes de octubre, lo que está pasando es un maltrato continuo hacia mi madre por parte de esta persona".

"No olvidemos que mi madre es una mujer maltratada física y psicológicamente y esto está perpetuando este maltrato", se quejaba Sofía, recordando que Bárbara tiene 74 años: "En algún momento morirá, hablo con ella todos los días, me hace ver que no está tan mal, ella intenta estar bien, está yendo al psicólogo, al gimnasio... lo está intentado todo".