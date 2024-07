Carmen Borrego reacciona a las duras críticas de Amador Mohedano a su familia: “Tienes mucho que callar”

Descubre cuáles han sido los duros ataques del hermano pequeño de Rocío Jurado a las Campos

“Amador para lo que has quedado”, es lo primero que ha dicho Carmen Borrego cuando Sandra Barneda le ha confesado que la persona que la había calificado de “campo sin labrar”, era el hermano pequeño de Rocío Jurado.

Y es que Amador Mohedano no iba a ser el único que se quedara sin opinar el huracán Campos y también ha tenido algo que decir. El ex de Rosa Benito, ha comenzado por Terelu “es como le va. Delante de ti es siempre muy halagüeña. Terelu es muy falsa, tío. Ella cuando está con las cámaras delante es la más simpática, la que más sabe, la más cordial, la más no sé cuánto, la más educada… Todo eso muy bien, ya he terminado su cometido, se mete en el coche de producción y le cambia la cara. En televisión es cuando está simpática ella”.

Amador califica de “vergüenza” la “barriga” de la hija de Terelu Campos

Respecto al embarazo de Alejandra Rubio, Amador tiene claro que Terelu se lo habrá tomado muy mal y que no le tuvo que sentar nada bien que su hija embarazada en el primer mes de relación “El chaval, los problemas que tiene el chaval este, ella que está y no está. Tiene la escuela de su madre, la escuela de su madre y de la tía. Todo eso me parece una vergüenza muy grande, en general. Muy hipócrita. Una falsedad muy grande. Todo. No puedo decir otra palabra”.

Pero Amador Mohedano no se quedaba ahí, se atrevía a darle consejos a los futuros padres e incluso, predecirles el futuro “Un niño, una barriga eso es una responsabilidad que te cambia la vida total. A septiembre no llega. La pareja no llega a septiembre, no llega, no llega, no llega…”.

Carmen escuchaba atónita el discurso del que fuera representante de artistas y eso que todavía no había escuchado su gran frase del día “Hay tres Campos sin labrar, hay tres Campos sin labrar”.

La colaboradora de ‘Así es la vida’ se ponía seria, se quitaba las gafas y procedía a responder a las criticas de Mohedano “yo espero Amador que el campo sin labrar no sea el campo en el que tú vas a hacer caca, que seria lo que nos faltaba… Amador de verdad, tienes mucho que callar, yo no hablo de tu familia y no sé qué haces tú hablando de la mía. Creo que se tiene que calmar”.