El promotor del concierto de Isabel Pantoja en Valladolid reclama 320.000 euros

En concreto, pide que se le remuneren 320.000 euros, una cifra que él mismo detalla: "A mí me tiene que abonar los 200.000 euros del caché de la artista más los 130.000 euros que yo me he gastado en la producción de ese concierto".

De hecho, no duda en asegurar que no tardará en tomar medidas legales si no se atiende su petición: "Si no me abona el dinero, este viernes tendrá la demanda. Ese señor tiene muchos patrocinadores del Cabildo de Gran Canaria a los que no creo que les haga mucha gracia que este señor termine en los juzgados por estafa".