Alejandra Rubio se despide de 'Así es la vida': "He aprendido demasiado"

Pese a no haber estado presente en plató, la hija de Terelu Campos no ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse del programa presentado por César Muñoz y Sandra Barneda y ha compartido un story de Instagram para hacerlo. "Gracias a 'Así es la vida', a Cuarzo y a mis super jefas por este año y estos compañeros increíbles que me llevo para siempre. He aprendido demasiado con todxs vosotrxs", ha comentado la sobrina de Carmen Borrego para decirle adiós al programa en el que ha crecido como colaboradora.