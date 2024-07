Hace escasas horas que Logan era expulsado de 'Supervivientes All Stars' frente a Sofía Suescun, quien le dedicó unas bonitas palabras a sus compañeros: "Me parece un tío de los que quedan pocos , íntegro, super generoso. Ojalá, si tengo un hijo, sea un poco parecido a Logan".

Logan también se despedía emocionado de todos en el reality show en Honduras: "Me llevo un poquito de todos en el corazón. El premio lo tengo realmente fuera. No creo que me veáis de nuevo por aquí, los lobos no están hechos para el circo ni nada de esto y nada, que muchísimas gracias por todo", decía.