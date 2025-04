La reacción de la princesa Leonor a la publicación de sus fotos en bikini, en exclusiva

Tras la publicación de la portada en bikini de la princesa Leonor y conocerse el enfado de la reina Letizia , la periodista Marisa Martín-Blázquez ha explicado en el aperitivo de ‘El programa de Ana Rosa’ que la Princesa Leonor no ha tenido acceso a las imágenes todavía, pero que sí ha sabido que se iban a publicar y que se ha mostrado triste por lo sucedido. Según una fuente muy cercana a la Princesa, los Reyes estaban molestos con la publicación y le han dicho que intente tener un poco más de cuidado, pero que son conscientes de que Leonor está cumpliendo con el protocolo y todas las medidas establecidas.

Pilar Eyre no ha podido tener acceso a la opinión de Leonor, pero sí es consciente de que las imágenes han sentado mal a la familia Real, pero que no han impedido que salieran a la luz, por lo que no les ha importado que fueran publicadas. Además, ha explicado que ella por su parte quiere ver a la princesa en su vida cotidiana y verla como una joven más de su edad en un estado natural.