Afrontar la pérdida de un trabajo

Sin embargo, la tristeza no es tan negativa como está tan extendido en el pensamiento colectivo. Desde la tristeza podemos aceptar la realidad y tomar decisiones correctas antes que cuando estamos felices, ya que esta sensación de éxtasis no nos deja realmente pensar con claridad.

En múltiples ocasiones tendemos a pensar que hemos perdido nuestro puesto porque no somos lo suficientemente válidos, pero no debemos ser tan exigentes con nosotros mismos, ya que pueden haber mil razones para ello: tal vez no era un buen momento para la empresa, el puesto no estaba correctamente enfocado, la empresa estaba pasando por una mala situación económica, etc.