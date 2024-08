David Summers cuenta la historia de la canción 'Devuélveme a mi chica': el 'pijo' y la chica "se casaron"

Los Hombres G han estado pasándoselo bien en ' Babylon Show' , donde nos han hablado de su carrera profesional con más de 4000 conciertos a sus espaldas, en el que no les faltan anécdotas, las que han repasado en nuestro programa.

David Summers recordaba que este tema lo escribió por algo que vivió en sus propias carnes: "No sé si el jersey amarillo era muy de pijo, pero era el pijo real de la historia real porque es una canción que está basada en una historia que me pasó a mí y por eso hice la canción. El pijo real tenía un jersey amarillo y tenía un ford fiesta blanco, no es que todos los pijos llevaran esto, es que él tenía esto".