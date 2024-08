David Summers, tras la sorpresa de Juan y Medio a los Hombres G: "Es mi amigo del alma, me casó en mi última boda"

"Tengo ganas de tener tiempo, no para descansar que también, si no para meterme un poco en casa para escribir canciones", nos decía David Summers. "Acabo de cambiarme de casa y estoy de reforma, tengo que aprovechar", decía Dani. Javi aseguraba tener ganas de tener tiempo para estar en casa para seguir aprendiendo a tocar la guitarra y el bajo, como de seguir tocando la batería.

Tras esto, Juan y Medio explicaba cómo comenzó su historia con ellos: "Nos conocimos y nos caímos tan bien que nos quisimos casi en el momento. Me dijeron que me tenía ir con ellos, me faltaba una asignatura para acabar Derecho, entonces cuando acabé la carrera me dijeron que me fuera con ellos y que era su seguridad. Así nos fuimos".