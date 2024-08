La noche en la que Hombres G y Iron Maiden casi acaban peleándose: "Vino a por mí y uno de seguridad nos separó"

Los Hombres G tuvieron en sus inicios una anécdota cuanto menos curiosa que a Carlos Latre le apetecía comentar con ellos en 'Babylon Show' . Y es que bien sabemos todos que los comienzos no son fáciles. Pues bien, el grupo musical español actuaba en garitos pequeños donde no había mucha gente y en uno de ellos, un día, entre el público se encontraba un grupo de rock muy famoso.

Fue entonces cuando los cuatro empezaron a sospechar algo: "Daban miedo. Tenían unas chapas y unos brillos de la leche. Nos estaban mirando todo el rato, pensábamos que nos iban a reventar". Javier Molina contaba en ese momento que cuando los vio él llevaba una bolsa de deportes al lado de la batería para ir poniéndose accesorios a lo largo de los conciertos: "Tenía una peluca que era igual que la del cantante. Me la puse y fui al lado de la barra con él y le imitaba en todo. Me miró y me dijo algo en inglés. Cuando nos fuimos a enganchar, porque fue a por mí, apareció uno de seguridad de ellos y nos separó".