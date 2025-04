"Coincidimos un día en una discoteca en Madrid y yo iba con otra chavala": así se conocieron Gabriella y Manuel

Manuel González está cambiando y mucho y sus días en Honduras le están sirviendo para darse cuenta de que el amor que siente hacia Gabriella es real. Tanto, que está "enamorado". Todo ha ocurrido en un momento dado en 'Playa Misterio', en donde Manuel se desahogaba con sus compañeras Nieves Bolós, Makoke y Ángela Ponce (esta última ya expulsada del concurso por decisión de la audiencia). Era la propia Makoke la que le preguntaba que quién le estaba defendiendo en plató: "Gabriella", contestaba Manuel.

Tras esta primera pregunta, llegaba una serie de confesiones de Manuel que nos hacen ver que el extentador de 'La isla de las tentaciones' está algo más que pillado por Gabriella. Manuel comenzó una relación con Gabriella el pasado 11 de febrero, pero lleva quedando con ella alrededor de un mes antes: "Lo mismo salgo y no tengo novia, y me ha mandado al carajo", bromeaba Manuel, envuelto en la duda.

Así se conocieron Manuel y Gabriella

"Yo no me esperaba nada y ella tampoco. Coincidimos un día en una discoteca en Madrid y yo iba con otra chavala que no era ella. Y ella iba con otro chaval. Allí hubo un tonteo, con todo el mundo de por medio. Vamos, que le comí la boca ahí en medio", confesaba Manuel, dando todo tipo de detalles.

Fue a partir de ese encuentro en la discoteca cuando Gabriella y Manu comenzaron a hablar y estrechar posturas: "Me fui a Madrid a vivir y se vino a mi casa. Lleva dos meses en mi casa. Con ella, sería la quinta novia que tengo... tío, me ha pegado fuerte", reconocía Manuel, para añadir que también ha tenido otras novias, pero ha sentido más "cariño" que otra cosa. "No he estado enamorado ni de Lucía ni de ninguna de las novias anteriores que he tenido", aseguraba.