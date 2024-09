Nieves Herrero sorprende a Camela en directo y recuerda cómo les descubrió: “Fue nuestra primera entrevista”

Camela visitaba nuestro plató como invitados de ' Babylon Show ', donde han contado una gran exclusiva sobre su carrera profesional , pero lo que no se esperaban es que iban a tener una visita muy especial para ellos en forma de sorpresa que iba a entrar en directo en nuestro plató.

“Os he seguido desde el primer día y a seguir navegando”, decía la periodista y recordaba cómo descubre a Camela antes que nadie: “Tenía una detectora en casa de grandes éxitos gasolineros. Estaba en casa mientras cuidaba a mis nenas y oía canciones, las estaba todo el rato tarareando y pregunté quiénes eran. Me dijeron que no tenía casa de discos y que estaba en una gasolinera. Les localicé y ya tenían un montón de cintas vendidas".