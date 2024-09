Sara Baras cuenta la anécdota por la que Paco de Lucía le llamaba “sobrina”: "Fue a partir de ahí"

La bailaora Sara Baras ha sido la invitada de 'Babylon Show'

"Siempre he pensado que nunca bailaría lo suficientemente bien para poder bailarle al maestro", decía Sara sobre Paco de Lucía

Sara Baras aclara cuál es el origen de su nombre artístico: “Realmente no lo elegí”

Sara Baras, bailaora, coreógrafa y directora de su compañía de baile, ha sido la invitada de ‘Babylon Show’, horas antes de que su espectáculo ‘Vuela’ llegase a Madrid.

“Qué bonito”, decía al entrar al plató, como aseguraba estar nerviosa de estar en el programa, donde nos hablaba de su espectáculo homenaje a Paco de Lucía: “Con ‘Vuela’ celebramos los 25 años de mi compañía y lo hacemos homenajeándole, queríamos dedicárselo al maestro del que más influencia tenemos”.

Un Paco de Lucía del que hablaba en su entrevista con Carlos Latre, el que le llamaba "sobrina" y nos contaba la anécdota de este apodo: "Pasó en Tokio, intenté colarme en el teatro donde tocaba el maestro a la hora de la prueba de sonida por la puerta de artistas. Llamé muy decidida, me abrió la puerta un japonés que no me entendía y yo le decía que era la sobrina de Paco. Paco pasaba por detrás y se enteró, él siguió la broma, yo le pedí disculpas y él nos trató con mucho cariño a todos, a partir de ahí me llamaba así".

Sara Baras, muy emocionada al ver sus fotos junto a Paco de Lucía

Mientras nos contaba esto, la bailaora se emocionaba mucho al ver sus fotos junto a Pacho de Lucía en el pantallón de 'Babylon Show' y al hablar de él: "Siempre he pensado que nunca bailaría lo suficientemente bien para poder bailarle al maestro, me puede más el agradecimiento, el recordarle. Con el tiempo uno aprende a recordar a las personas que pierde, no solo con la parte negativa y triste de haberlas perdido, si no con el agradecimiento de haberlas tenido en su vida y de todo lo que te han enseñado".