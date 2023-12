Miguel Torres es el primer concursante confirmado de 'Bailando con las estrellas'

En su vídeo de presentación, el deportista asegura: “Voy a por todas (..) No he bailado nunca, pero creo que al haber jugado al fútbol y haber hecho deporte toda mi vida, algo de coordinación tengo”, empezaba diciendo.

Parece que en ‘Bailando con las estrellas’ no llevará muy mal las opiniones de los miembros del jurado: “Acepto muy bien las críticas, entiendo que si son constructivas, mucho mejor, porque me van a ayudar a evolucionar y para eso estoy, para intentar hacerlo lo mejor posible”, apunta.

Por otra parte, Miguel Torres prefiere mantenerse prudente a la hora de hablar de sus puntos débiles: “No me da miedo ningún baile en concreto y no pienso decíroslo, porque si no me lo ponéis”, añadía.