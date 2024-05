Exclusiva | Hablan los compañeros de prisión de Rosario Porto y Alfonso Basterra: "Ella decía que era inocentísima y el malo era el juez instructor del caso".

Eso sí, luego descubrió que era "manipuladora a más no poder", "egocéntrica" y "caprichosa": "Quería ser siempre el centro de atención, si no se hacía como ella quería o intentaba perjudicar de alguna manera o se iba llorando".

Por su parte, Alfonso era el encargado de repartir libros no devueltos o periódicos entre los módulos y, según Manuel, no llegaba a entrar porque despertaba las reacciones negativas del resto de presos: "Se escuchaban insultos, es un tipo de delito que está muy mal visto en prisión y estás muy condicionado". Por eso, personas como él intentan hacer "pocos amigos" y era "muy reservado" porque esto le "facilita la supervivencia" en prisión.

Pero ¿Qué contaban ambos de lo que pasó con Asunta? Según Manuel, Basterra decía que las cosas "no se habían contado tal y como habían sucedido (...) Que no era el único culpable y básicamente era lo que decía pero siempre salía por la tangente y evitaba el tema". Eso sí, asegura que hablaba mucho de Rosario: "Era como si tuviese dependencia emocional con ella, la tiene idealizada".

Carmen narraba que cierto día, Rosario la llamó para ir a la sala de día y le habló del tema, algo que no solía hacer: "Tenía las fotos de la niña, de sus padres de y de Alfonso. Empezó a hablar un poco del tema, lo que yo no llevé muy bien, pero ella en todo momento dejó como caer que ella no creía que Alfonso hubiera sido pero que no podía poner la mano en el fuego por él". Eso sí, en todo momento habría dejado claro que ella no estuvo implicada: "Ella era inocentísima, una santa y el malo era el juez instructor del caso".