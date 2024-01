Josie es el octavo concursante confirmado de 'Bailando con las estrellas'

Él mismo ha hablado de sus capacidades para el baile en su vídeo de confirmación: “Estoy cero preparado, pero con muchas ganas”, asegura. “La verdad es que yo he bailado poco en estos años. He sido muy tonto, me tendría que haber apuntado antes a baile”, declara.

Aunque no se ve muy desenvuelto en esta disciplina, tiene muy claro que su paso por el espacio de Telecinco va a ser muy enriquecedor para él: “Todos los programas que he hecho me han envejecido, pero creo que este me va a rejuvenecer y por eso estoy tan contento”, apunta.