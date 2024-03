Athenea lo consigue y hace pleno de dieces con su chachachá: ''Es el baile más sensual hasta la fecha''

En la novena actuación de Athenea Pérez en 'Bailando con las estrellas', la miss defendió a la perfección un foxtrot: 'Just the way you are', junto a su maestro de baile Sergi Padrós. La modelo es una de las favoritas del concurso para los miembros del jurado desde prácticamente el inicio, sin embargo también creen que debe pulir algunos aspectos que siguen siendo una debilidad para ella: "Nos tienes que emocionar, tienes que transmitir más".