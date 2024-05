Marieta recrea su hoguera final de 'La isla de las tentaciones' con Álex: "Están las puertas cerradísimas"

"Yo estoy sentada y tú me pides un abrazo", apuntaba Marieta, recreando aquella hoguera. "¿Me das un abrazo?", preguntaba el bombero. Marieta le pedía que se sentara, mientras Gorka, Kiko Jiménez y Aurah Ruiz disfrutaban de lo lindo. Les faltaban las palomitas. Marieta les recordaba a todos que Sandra Barneda en ese momento les puso todos los vídeos comprometidos de ambos.

"Yo pensaba que no había dicho una frase y entonces me pusieron ese vídeo...", señalaba Marieta. Una Marieta que le decía a Rubén Torres que no sabía si se le había bajado en algún momento a Rubén (que hacía de Álex) recordando lo que pasó en la hoguera. Miri hacía de Sandra Barneda y le preguntaba a Rubén (o sea Álex) qué siente cuando le da un abrazo a Marieta, el cuál respondía que es como si se le cayese el mundo.