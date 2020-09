No paro de aprender cosas nuevas . Espero que os estéis riendo mucho viéndome bailar , que vergüenzaaaaaa jajajaja. Ayer me encantó responderos todas las preguntas que me mandasteis, a ver si tenemos más momentos donde podamos interactuar juntos.

¡Me preguntasteis muchísimo por mi relación con Marta y me removisteis! Aquí al final te planteas lo verdaderamente importante de la vida y te olvidas de tanta tontería. Espero que si no es aquí, cuando salga podamos hablar que además sé que estuvo con mi hermano la semana pasada en Gran Canaria y necesito churretear.

Hoy mi bebé se estrena como colaborador en el 'Deluxe' , estoy impaciente por verle, por lo visto va ir algún que otro olvidado de la vida a hablar de nosotros pero baaaaaaaaaaaahhhhhh, one more. Ojalá cuando termine el 'Deluxe' mi bebé se quede a dormir conmigo, le echo taaaaaaaanto de menos… L

No paro de pensar en mi indio, ya sé que soy pesada, lo reconozco, pero es que al final no voy ni a reconocerle cuando le vea.

Anoche vi un capítulo de 'Plátano Melón' hablando sobre el clítoris, me encanta que por fin exista un programa donde se pueda explicar todo el tema del sexo a la perfección para así poder entenderlo y disfrutarlo al máximo, yo creo que hay muchísimo, pero muchiiiisimo desconocimiento. No puede ser que haya mujeres en el mundo que no hayan experimentado un orgasmo en su vida o que incluso no sepan donde se encuentra exactamente el clítoris, al igual que hay muchísimos hombres cazurros sin conocimiento que ni siquiera saben por dónde empezar.