Oyeeee me quedé flipando mucho anoche con 'La Isla de las Tentaciones', supongo que vosotros también. Tengo que reconocer que lo pase mal viendo a Marta sufrir y sobretodo imaginarme por lo que ha podido pasar, yo siempre le dije que no veía a Lester como el hombre de su vida. También me quede blanca cuando le vi a Marta su collar del osito azul que nos compramos juntas en Gran Canaria para acordarnos siempre la una de la otra. No sé, estoy rara, a día de hoy no sé por qué nos enfadamos, creo que tenemos una conversación pendiente…