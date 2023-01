¡Fuera grasa localizada!

El CoolSculpting Elite de Allergan, es una nueva técnica de medicina estética, que utiliza la aplicación de frio para eliminar las células de grasa y moldear la figura. Lo mejor es que no es invasiva y es indolora y está siendo elegida por hombres y mujeres para acabar con la grasa localizada más difícil de eliminar.

En la Clínicas EB , dirigida por la doctora Elena Berezo, especialista en medicina estética, cuentan con personal cualificado y la última tecnología del modelo CoolSculpting Elite de Allergan certificado. Disponen de lo último en tecnología médica no invasiva, para remodelación corporal.

La Dtr. Elena Berezo nos ha contado que una de las grandes ventajas que tiene utilizar el CoolSculpting Elite, es que el paciente no necesita recuperación. El paciente puede salir de la consulta e irse directamente a trabajar, puede hacer deporte, puede hacer una vida completamente normal. Solo si ejercita la zona tratada, puede tener alguna pequeña molestia, pero en términos generales no hay nada de dolor y no se necesita ninguna recuperación posterior.