Cúrcuma, un milagro en la cocina

Me gustan mucho las especias para cocinar y en mi cocina siempre encuentras de todo tipo: comino, curry, romero, pimienta, pimentón, canela… Pero lo que no sabía es que con la cúrcuma tengo una farmacia en casa, es como tener un ibuprofeno natural ya que entre sus cualidades más conocidas está la de tener efecto antiinflamatorio (muy recomendable por ejemplo en casos de artrosis), pero también destaca su potente acción antioxidante y como alivio para las molestias estomacales.

Ahora bien, la curcumina aislada no es bien asimilada por el organismo. No se absorbe bien y no llega a los tejidos, así que no puede actuar y es rápidamente eliminada. Por eso hay que seguir los consejos y las recetas de los más entendidos para poder asimilarla bien.