La mejor aparatología del 2020

A pesar de que el 2020 ha sido un año muy complicado, la ciencia y la tecnología no ha dejado de avanzar. Y en el caso de la Estética nos ha sorprendido con aparatología de vanguardia para mejorar y cuidar nuestra piel al máximo.

Os voy a contar mi TOP 4, son cuatro tratamientos que he probado y que me han enamorado con sus resultados.

El primero de ellos, que me sorprendió y me maravilló, fue Clear & Brilliant, el primer tratamiento láser 100% compatible con la piel bronceada, con el verano y con el sol. No daba crédito cuando me lo contaron porque hasta el momento yo sabía que láser y sol no eran compatibles, así que me puse en manos de Fátima Calvo que es la especialista en Láseres dermatológicos en Carmen Navarro. Ella es Farmacéutica y máster en dermocosmética y lleva más de 20 años trabajando la piel con este tipo de láseres.

El tratamiento está recién llegado a España y en Carmen Navarro están siendo pioneros ya que son muy pocos los Centros de prestigio que lo tienen. Acaba de llegar de EEUU, en concreto de Miami, donde es tendencia y es importante resaltar esto porque hay que tener en cuenta el clima de Miami que es sol, buena temperatura, gente morena todo el año… Hay un antes y un después en la tecnología láser con este tratamiento.

Yo llegué con la piel muy estresada por el trabajo y todo lo que hemos pasado, así que necesitaba darle vida y luminosidad. Y la verdad es que mi piel me cambió por completo.

Como me contaba Fátima: Es una luz láser que se aplica sobre la piel de manera fraccionada o pixelada, lo que hace que penetre a un nivel más profundo de la dermis llegando incluso al fibroblasto. El fibroblasto es la célula que regenera la piel, que produce colágeno y elastina. Una vez que la luz láser llega a esta célula se produce una fotocoagulación, es decir, genera una especie de “agresión” controlada que hace que el fibroblasto se defienda produciendo todo lo necesario para que la piel no sea dañada, más colágeno, más elastina, que hacen que se produzca una regeneración total de la piel. De ahí que se vean esos resultados tan beneficiosos a posteriori.

Otro de los tratamientos que he tenido el placer de probar con mi querida Gema Cabañero es Zionic, un nuevo tratamiento corporal especializado. Es el primer equipo que combina en un mismo cabezal un sistema de masaje activo rotacional profundo (MARP) junto a una radiofrecuencia resistiva (RF). El objetivo principal de este masaje es actuar sobre el tejido conjuntivo para conseguir una activación profunda del metabolismo, dando lugar a un efecto bio-estimulante que activa los procesos de recuperación de los tejidos. Estos procesos de regeneración y recuperación en la zona combaten alteraciones como celulitis, flacidez o aumento de volumen. “Este tratamiento genera un doble efecto térmico y mecánico que desencadena tres acciones sobre el tejido muscular, vascular y dérmico, asegurando la máxima efectividad en todos sus resultados”, me contaba la propia Gema.

ZIONIC es efectivo en todas las zonas problemáticas del cuerpo y sus diferentes acciones permiten profundizar en cada una para obtener mejores resultados. Entre sus zonas de aplicación principales está el abdomen, los flancos, los muslos y glúteos, los brazos y la espalda.

En la zona del abdomen, el zionic se enfoca en el contorno de la silueta, reduciendo el tallaje y la circunferencia de la cintura, atenuando el relieve de la celulitis y reafirmando el tejido dérmico y muscular. En las piernas, además de sus efectos reductores y tonificantes, el masaje activo sirve para mejorar el flujo arterial, activar el retorno venoso y ayudar al sistema linfático. ¡Maravilloso!

El tercer tratamiento que llegó a mis oídos fue el último tratamiento no quirúrgico contra la celulitis, el único con aval de la FDA de Estados Unidos y que ya se ofrece en toda España. Se llama Cellfina. Es el único tratamiento que elimina los hoyuelos de la celulitis, y lo hace en una sola sesión de forma efectiva, con una técnica muy poco invasiva y sin apenas dolor.

Mi admirada Dra. Electa Navarrete trabaja sobre esta imperfección estética tan temida, que es la celulitis y que afecta al 85% de las mujeres, con este tratamiento llamado Cellfina, que mejora el aspecto de la piel desde el tercer día.

Cellfina busca el origen y la causa de la celulitis y mejora su apariencia con una sola sesión. Y lo más sorprendente es que los resultados se mantienen a lo largo del tiempo. El tratamiento libera los septos fibrosos que se encuentran en las zonas afectadas.

Se realiza con anestesia local. Cellfina emplea un sistema de microagujas que eliminan las fibras que tiran de la dermis creando la famosa piel de naranja, con esos bultitos y hoyuelos tan característicos.

Este tratamiento no acaba con la grasa pero sí con lo que causa la presión sobre la piel. Por tanto, una vez liberada, esta recupera su forma original, se alisa y además se produce un ligero efecto tensor, como Push up.

Y por último, y el que más me fascina por su eficacia, probada en mis propias carnes es EmSculpt, el mejor tratamiento que he probado nunca para definir la zona abdominal. Bueno, pues me puse como loca cuando me enteré que ya habían llegado a España los nuevos cabezales para la zona de los brazos.

Para mí los tríceps es la zona más difícil de tonificar y donde antes se empieza a notar la flacidez y el descolgamiento de los brazos. EmSculpt es “el único procedimiento no invasivo que permite desarrollar músculo y quemar grasa simultáneamente tanto en hombres como en mujeres.” Está basado en la energía magnética de alta intensidad y hace trabajar al músculo 100% en todas sus capas musculares. Realiza una contracción máxima del músculo, por eso se dice que trabaja en 3D.

Ahora mismo, la única Clínica que tiene los cabezales para los brazos es la Clínica Bayton, y fue la propia Dra. Matilde Bayton quién me contó todas las maravillas de este nuevo cabezal.

“Con este nuevo cabezal definimos gemelos, cara interna de la pierna, bíceps y tríceps. Lo bueno que tiene este tratamiento es que consigue que ganemos músculo, lo tonifiquemos y se mantenga en el tiempo ya que no solo realiza una hipertrofia, sino que también realiza una hiperplasia. Es el mejor equipo que hay en este momento de tonificación, definición y remodelación”.

“Es muy importante realizar un estudio diagnóstico del paciente antes de realizar el tratamiento y este es un plus que ofrece nuestra Clínica. Nosotros realizamos un scanner de la composición corporal previamente que arroja resultados sobre las hormonas y la alimentación, de esta forma sabemos si tenemos que suplementar al paciente con aminoácidos o con algún otro suplemento alimenticio. Por ejemplo, una persona vegana no va a tonificar bien porque ha eliminado de su alimentación las proteínas animales, entonces este tratamiento no le va a servir de nada”.

Son mis 4 aparatos TOP con los que me quedo en este 2020. Se han convertido en un gran aliado para cuidar nuestra piel. Su amplio espectro a la hora de tratar diferentes imperfecciones corporales los capacitan para la reducción de problemas dermatológicos, celulitis, grasa concentrada… Además de las propiedades corporales, muchos de ellos resultan además excelentes para la reducción del estrés.

Y vernos guapas a estas alturas del año y con un cuerpo estupendo, no tiene precio.









Cristina Tárrega