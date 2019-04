Las propiedades cosméticas de las frutas

Con la llegada del buen tiempo y el calorcito cada vez me apetecen más los zumos de frutas naturales , es como que me lo pide el cuerpo, algo fresquito, ligero y sano.

Las frutas no solo nos ayudan en nuestra dieta, sino que tienen muchísimas propiedades cosméticas que ayudan a nuestra piel y la cuidan desde el exterior. Así que no solo mi cuerpo, mi piel también me pide frutas para estar más joven y luminosa.