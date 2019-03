Salud dental y deporte, inseparables

Lo que más me sorprendió es que antes de empezar la temporada y antes de fichar por cualquier Club, los futbolistas deben pasar una exhaustiva revisión y análisis dental , ya que la salud dental es una pieza fundamental para que no haya lesiones futuras ni infecciones que puedan bajar las defensas y provocar malestar en los jugadores.

“Hay diferentes modos de solucionar un mal engranaje de la boca, bien con ortodoncia moviendo los dientes, o bien con prótesis o también utilizando una férula de descarga que controle las tensiones en esa zona. No descansas bien porque estás apretando mucho los dientes, y al no estar correctamente encajados hace que tengas palancas y desequilibrios musculares que hacen que te afecte a otros músculos. Las horas de descanso para un deportista de élite son claves. El estrés también es clave. Si un deportista no está engranando bien su boca, solo con tres puntos que no encajen bien, aunque él no sea consciente, puede estar generándole una sobrecarga muscular que conlleva no estar estable a nivel deportivo.”