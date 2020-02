Ariadna 'GH 12+1', hija de Fortu: “Tengo un angioma en el cerebro”

“Me voy ahora al Gregorio Marañón porque me toca resonancia del coco loco. Para el que no lo sepa y me pregunte, ¿qué te van a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué te ocurre? Pues bueno, ya os cuento… Ten go un angio ma en el cerebro ”.

Hace no mucho, el año pasado, fui a la última revisión con mi neurólogo, que yo iba al Hospital de Arganda del Rey. Y nada, me mandó al Gregorio Marañón, al neurocirujano, para que lo valorase a ver qué pasaba con eso, si había que hacer algo o no”.

“Ya he salido de la resonancia. Estoy viva. Espero que esté todo bien, que no tengan que hacerme nada, que ya me dejen en paz y dejen de hacerme resonancias porque lo paso fatal… Aunque estaban como muy serios. No sé, a mí eso me raya. Pero bueno, seguro que no es nada y es que eran así…”