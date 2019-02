Julio Ruz carga duramente contra Mª Jesús Ruíz

“¿Y a Mª Jesús Ruíz no se le hace nada por todas las barbaridades que le ha dicho a Julio o qué?... Esta tía tiene que salir de la casa ya… La primera en insultar y minar la autoestima de este señor es la bruja de María Jesús que ha visto demasiadas telenovelas… Ella debería ser expulsada también porque los papeles los han perdido los dos… Hoy en día la sociedad ya no sabe qué hacer y donde poner los límites, una mujer te puede decir públicamente que eres una puta mierda, pero ojo si lo hace un hombre, cárcel y que lo apaleen…”

Pero quizá el que más me ha alarmado y llamado la atención ha sido el siguiente, en el que Julio da 'me gusta' a un retrato de su personalidad tan poco favorecedor como este: “Yo creo que no lo han expulsado por decir perra muerta, sino por su compulsividad, porque si no lo hubiesen expulsado no sé hasta dónde habría llegado…”