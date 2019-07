Rubén 'GH Revolution' confirma su noviazgo con la cantante Dama, ex mujer de Melendi

Dama , ex mujer de Melendi, con quien tiene un hijo llamado Marco, y el ex concursante gallego de la última edición de Gran Hermano han confirmado en Instagram que mantienen una relación sentimental desde hace más de un año.

“Llevamos Juntos más de un año y lo mejor de todo es que fuimos con todo, vivimos juntos desde el minuto 1... Quien diría que te iba a conocer en uno de tus Shows... .

Quien me iba a decir que aquel día abrirías mi DM... Aún que cuando me escribiste de vuelta ya sabía que tú ibas a ser para mí. Eres esa pareja que cualquier hombre desea, pero eres Mía. Los caminos que cada uno decidimos tomar son muy difíciles y muy duros. Pero... lo que nadie sabe es que hasta que lo consigamos nada nos va a parar. Tú en la música y yo cambiando vidas. Muchas personas aún a día de hoy nos preguntan y no saben si estamos juntos o no... y quiero decir que publicar en redes no define cuanto nos queremos. Reales siempre princes. Con este Post solo quería que supiesen que eres mi pareja y que desde aquí pido a Dios que pueda verte cumplir más y más años! La vida lo dirá... Felicidades. Te amo“