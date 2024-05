A Sofía Suescun y Kiko Jiménez no los concebimos el uno sin el otro. Forman una de las parejas más sólidas del panorama social y hace unos días pudimos ver que entre ellos hay una conexión tremenda, pese a estar a kilómetros de distancia.

Sin embargo, pese a que todos sabemos que están de lo más enamorados, pocos recuerdan cómo empezó su historia de amor y que sus inicios no fueron tan idílicos. Damos un salto al pasado para recordar cómo se conocieron.

El concursante de ‘Supervivientes’ y la ganadora de ‘GH 16’ se conocieron mucho antes de lo que la gente piensa, en concreto, en el año 2014. Ella todavía no era famosa y él ya era de lo más conocido por haber ocupado el trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ .

“Nos conocimos por Facebook cuando él terminó el trono. A mí me pareció guapillo. Empezamos a hablar, a vernos, pero, por oídas, yo sabía que a este chico le gustaba la fiesta, las mujeres y no me fiaba de él”, explicó en ‘Sálvame’.