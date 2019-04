Sálvame Okupa, el reality más hilarante hasta el momento

Anoche tuvo lugar el debate final entre los concursantes de 'GH Dúo', y no supuso ningún cambio drástico en la imagen que tenemos formada ya de cada uno de sus participantes . Mª Jesús Ruiz sigue dejando claro que es un ser humano, Sofía que ganó 2 realities, Juan Miguel que más allá de la palabra 'mantecao' poco más tiene que aportar…

¡Pero los que sí que están sorprendiendo de sobremanera al personal son mis compañeros de 'Sálvame'! Desde que el viernes retransmitimos en directo desde el plató la entrada de los concursantes a la casa de 'Sálvame Okupa', no han dejado de suceder cosas.

Ya sabéis que soy un seguidor acérrimo de los realities de la parrilla de Telecinco, pero he de reconocer que hacía mucho tiempo que no me quedaba pegado a la pantalla de semejante manera durante tantas horas seguidas. Y, desde el viernes, por muy tarde que fuera, por mucho que tuviera que madrugar al día siguiente, por muy cansado que estuviera… ¡Era incapaz de apagar el televisor! Cada vez que intentaba irme a la cama, sucedía algo en la casa que conseguía engancharme de nuevo.