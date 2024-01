El look de Marta Flich en las campanadas 2023









Cuando me dijeron que las campanadas de Mediaset se iban a retransmitir desde Sevilla lo tuve claro: quise y me imaginé a Marta con color, mucho color. Pero no en cualquier color, la quería en color rojo o fucsia. No quería otro. Y mejor fucsia que rojo. Sevilla marcó desde que comencé a trabajar en este diseño, el estilismo de Marta Flich.

Carlos Haro, encargado de realizar el diseño exclusivo que lució la presentadora durante las esperadas Campanadas de 2023-24, que se transmitieron desde Sevilla por Telecinco y Cuatro me apoyó y entendió que este cautivador color fucsia con iridiscencia coral, prometía reflejar la luz y el espíritu festivo de la ciudad. Además, el fucsia es un color brillante, que yo recuerde no utilizado por nadie en las campanadas, y me transportaba a esa ciudad que tiene un color especial… ¡Sevilla!

Carlos me cautivó porque cuando hablé con él para que me enviara su propuesta con unas pequeñas referencias que previamente le había enviado, en tan sólo unas horas, recibí su idea modelada en un maniquí tan sólo prendida con alfileres. Entendió desde el principio lo que buscaba para Marta. Y a partir de ahí… todo fue sobre ruedas…. En tan sólo 3 pruebas de vestuario en las que se desplazó desde Valencia (Muchas gracias https://www.carlosharo.es/ por tu entrega) ¡teníamos el vestido terminado de Marta!

Optamos por la línea de sirena para resaltar la bella silueta de Marta e incorporamos asimétricamente elementos de volumen a modo de flores gigantes artesanales en cadera y escote. El talle está construido mediante un drapeado en diagonal. En cuanto al tejido, se han empleado un total de 17 metros de mikado de seda natural, incluyendo el forro del vestido y la cola.

Carlos con Marta y Amparo Albiach, costurera del atelier del diseñador.

En anteriores campanadas Dirección me había solicitado una capa o abrigo para cubrir el vestido, guardar la sorpresa hasta minutos antes de las uvas y combatir el frio. Pero en esta ocasión, el vestido no era el ideal para añadir más volumen, por eso se me ocurrió haciendo guiño a Sevilla y su sabor folklórico, complementando el diseño con un mantón de Manila, con más de 6 meses de trabajo en seda natural y buscando recuperar la elegancia de los vestidos de gala.

Para ello escogí la artesanía exquisita de los mantones de Ángeles Espinar, para añadir un toque muy español a la noche de las Campanadas. Esta diseñadora ha recibido a lo largo de toda su larga trayectoria profesional, múltiples reconocimientos, entre los que destaca el Premio Medalla de Oro en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura y S.S.M.M. el Rey, por la conservación del patrimonio (siendo la primera artesana en concederle dicha distinción), el Premio “Tesoro viviente“ del círculo Fortuny 2023 o la Medalla de Oro de la provincia de Sevilla 2023 . Ha participado en ferias y exposiciones nacionales e internacionales y destaca su participación en el desfile Dior Cruise 2022.

Cuando la llamé para la posible colaboración, se mostró emocionada porque tal y como me dijo, nunca nadie le había pedido un mantón de manila para dar las campanadas! Y en ese momento yo entendí… ¡que había acertado!

En cuanto a las sandalias en terciopelo beige, fueron fabricadas por Maria Covadonga Fernández fundadora y diseñadora de la firma https://uniqshoes.es/

Los pendientes y el anillo son una creación del joyero Isidoro Hernández, 4 veces ganador del Premio Vogue Joyas, Mejor Joya Novia, 2 veces Mejor Joya Nacional, Premio de Diamantes Milagro de la Naturaleza en Venecia, Premio Perlas Tahití en Milán… Un año más se volcó e implicó en este proyecto preparando dos opciones: unos pendientes en jade verde y otros hiedra en oro amarillo con fluoritas con anillos a juego.

Espero que os haya gustado. Desde aquí os deseo de corazón ¡Un Feliz Año 2024!









Mayte Méndez de Vigo