Su hija Berta y su primer viaje al espacio exterior: los deseos de Marta Flich y Jesús Calleja para el 2024

Para Calleja, sin embargo, ha sido un año difícil: "Tuve una lesión y me ha costado más hacer mi trabajo, pero me he superado", ha confesado el explorador, esperando que el 2024 le traiga "mucha salud" para emprender el gran proyecto que tiene por delante. Tras comerse las 12 uvas de rigor, él mismo ha recordado que éste será el año en el que se convertirá en el primer no astronauta en viajar al espacio exterior: "Os voy a ver desde el otro lado de la línea de Karman", ha dicho, soñando ya con el momento en el que atraviese las fronteras de la atmósfera.