La isla de las tentaciones, programas 3 y 4

Ayer 'La isla de las tentaciones 4' anotó récord de audiencia con un 16,6% con las hogueras más esperadas de esta edición. Y no es de extrañar porque Zoe interrumpió en la hoguera de los chicos y Alejandro no pudo aguantar sus nervios al ver la infidelidad de Tania… Estos son los looks de Sandra Barneda en los dos últimos programas: