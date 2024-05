Inédito | Arantxa del Sol llora desconsoladamente al leer la carta que se escribió antes de 'SV': "Me ha dolido el corazón en muchos momentos"

La presentadora se ha sentado en un banco y ha procedido a leer la carta en alto: "Siempre has pensado que sería bueno detener el tiempo, pararse a pensar conscientemente y valorar todo aquello que damos por sentado: tener comida, tener un techo, la presencia, el calor, el tacto, el olor de los tuyos, tus hijos, tu pareja, tus padres..."

Arantxa se ha empezado a emocionar mucho cuando ha leído estas primeras líneas de la carta. La exsuperviviente no ha podido evitar comenzar a llorar desconsoladamente y se ha tenido que limpiar las lágrimas de la cara con la mano para poder seguir leyendo la dedicatoria que se escribió antes de ir a Honduras.

La presentadora ha explicado, después de leer la carta, que para ella 'Supervivientes' ha sido una muy buena lección de vida : "Ha sido una experiencia increíble, llena de emociones, ha sido como una montaña rusa, pero ha sido una gran experiencia... Creo que he aprendido a conocerme un poco más".

La reflexión que ha hecho la última expulsada de los Cayos Cochinos ha sido la siguiente: "Esto no ha conseguido traicionar mi esencia, traicionarme a mí misma... Mi cabeza había momentos que no podía parar e incluso me ha dolido el corazón en muchos momentos... Seguro que a partir de ahora voy a disfrutar la vida de otra manera", ha zanjado Arantxa con una sonrisa.