Sus disputas con Manuel convierten a Asraf en el nuevo repudiado de los fatales

Los dos grandes repudiados de Supervivientes 2023 dejaron anoche de estar en la diana por razones distintas. Sergio fue el eliminado en la palapa y el domingo sabremos si también el primer expulsado definitivo. En todo caso, ha dejado de preocupar al grupo y ya no le pueden nominar, al menos por el momento. Katerina también ha sido olvidada ante el nuevo enemigo público número uno: Asraf Beno. Igual que sucedió con Katerina, Asraf no solo está despertando la animadversión de su grupo. La última palabra de Sergio fue otorgar el beneficio a Raquel A. y el lastre a Asraf. Desde los royales le llegaba a este un castigo que no llegó a aplicarse porque Sergio eligió el cofre con el beneficio, discutible en este caso porque consistía en conocer (presenciar, habría dicho yo) todas las nominaciones de su grupo.

Por no dejar pasar este episodio de la última palabra de Sergio me gustaría señalar que entre Raquel M. y Raquel A. eligió a esta última para darle la ventaja. No me quiero hacer el listo, pero esta semana me ha parecido observar que el paparazzo ponía un poco de distancia con Mosquera. Siguiendo con el juego de los repudiados, las disputas de Asraf con Manuel han logrado que Katerina no reciba ni una sola nominación. El nuevo enemigo del grupo solo tiene la defensa de Adara, aunque muy matizada. “Tengo mucho aprecio por los dos”, decía la exlíder del grupo antes de intentar defender a Asraf. Intento demasiado tímido para que pudiera tener alguna utilidad. Dice mucho a favor de Adara que se atreva a alzar la voz a favor del nuevo repudiado (pónganse comillas mentales, si se quiere, a la palabra), pero es difícil de creer que solo a ella se le haya escapado el tic de Asraf por el cual en cuanto ve una cámara se activa como un autómata cuando se pulsa un botón.

Como espectador, me da una rabia inmensa escuchar a Manuel decir que no se puede contar la razón por la que empezó la discusión del otro día. Lo que no se debería decir es esto porque no deja de ser una falta de respeto para el espectador. Si no se puede contar el origen de la discusión lo mejor sería no verlo siquiera. El tono de desprecio y las formas un tanto prepotentes de Manuel harán que terminemos prefiriendo a Asraf, uno de los concursantes más antipáticos en opinión de este gato. A favor de Manuel que aun siendo quien comience la discusión, no parece que la necesite. Sin embargo, Asraf tiene escrito en su catón del buen concursante que debe discutir con frecuencia porque eso está esperando la audiencia. Me creo a Manuel cuando cuenta que Asraf, fuera de cámara, ha dicho: “Yo sé hacer tele”. No es nada vergonzante que se esfuerce en hacer cosas que le pueden beneficiar en el concurso. Todo lo contrario, le alabo por ello. Esto es como lo de copiar en los exámenes: está permitido siempre y cuando no te pillen. Lo malo de Asraf es que se le nota a legua.

Tiene razón Manuel cuando explica que hizo referencia a que Asraf lleva cuatro años haciendo pack desde fuera porque este le acuso de hacer pack con su hermana en el concurso. Por otra parte, salvo que no hayamos visto algo importante, es una exageración que Asraf diga rechazar “que se meta con mi familia”. En puridad, no se ha metido. Pero a Manuel le pierden las formas. Me refiero a ese aire de señorito andaluz con el que trata a Asraf como si fuera un pordiosero. Eso sí que es un cierto tipo de clasismo y no que Katerina presuma de hablar ruso, inglés, español y catalán. Jonan metió en eso la pata cegado por la animadversión de casi todos hacia Kat. Una animadversión a la que ahora han puesto sordina porque Asraf en la diana es un blanco mucho más fácil.

La bronca constante entre Manuel y Asraf (todavía tenemos una de ayer mismo que veremos este domingo) tiene importantes derivadas en piques familiares. Me parece curioso que el hijo de Raquel Bollo hablando con Asraf llame “mi primo” a Voldemort (el hermano de Isa Pantoja), pero la propia Isa sea para él “tú mujer”. ¿Por qué no dice “mi prima”? Haría bien Manuel en no seguir polemizando con Asraf. Pierde más de lo que gana con esto, y está arrastrando a su hermana Alma y, de manera colateral, a Gema. Desde que Alma y Gema son gemelas la imagen de esta última anda desplomándose ante buena parte de la audiencia. A estas dos las soportaremos mientras siga en liza Raquel M., enemiga de ambas. Cuando Mosquera ya no esté perderán interés. Para Gema es una suerte que luego haga unas pruebas literalmente brutales. Eso la irá salvando, mientras Alma la va hundiendo poco a poco.

Anoche disputaron una prueba de líder que, hasta el momento, es la mejor de la edición y una de las más emocionantes que nunca he visto. Como digo en el vídeo (al pie de este escrito) me pareció impresionante la belleza plástica de algunos concursantes en este prueba, entre los que se encuentra Gema. La lucha final entre ella y Jonan, dos grandes amigos, es un momento candidato a ser recordado para siempre. Ganó Jonan, que es líder de los royales por segunda semana consecutiva. Por su parte, Diego se convirtió en líder de los fatales interrumpiendo el largo liderazgo de Bosco. Diego quedó mano a mano con Katerina, que cayó poco después de haberlo hecho Manuel. Este tipo de pruebas crean afición.

Observatorio de nominaciones

Como fue expulsado Sergio, tal como ya intuía ayer, los grupos quedaron de nuevo descompensados y el programa decidió que Gabriela, última incorporación al concurso, pasara de ser letal a ser royal. Así discurrieron las nominaciones:

Playa Royal

Gema > Raquel M.

Raquel A. > Gabriela

Alma > Raquel M.

Gabriela > Raquel M.

Bosco > Raquel M.

Raquel M. > Gema

Nominada del grupo: Raquel Mosquera. El líder Jonan nomina a Gabriela.

Roto el trío que formaban Sergio y las dos raqueles ha perdido Mosquera la protección que la evitó salir a la palestra las veces anteriores. Solo Raquel Arias (aparte de ella misma) puso otro nombre en el papiro donde nominan. El concurso de Jonan se basa en ser muy bueno en las pruebas y caer bien a todo el mundo. Por eso no es de extrañar que nominase a la nueva en incorporarse al grupo porque tenía una fácil explicación que lo compromete poco.

Bosco se lía al hablar y cuesta entenderlo, o igual es una maniobra consciente para no tener que responder por lo que dice, pero anoche se le escapó algo más claro de lo que pudiera parecer en un principio. Para explicar su nominación a Mosquera dijo esto: "Algo que hay que cargar más que algo que pueda ayudar". Blanco y en botella.

Playa Fatal

Asraf > Manuel

Katerina > Asraf

Adara > Arelys

Manuel > Asraf

Arelys > Adara

Ginés > Asraf

Nominado del grupo: Asraf. El líder Diego nominó directamente a Adara. La enemistad entre estos dos data del siglo I antes de Cristo, por lo que no se entiende la nominación. Además, Adara no nominó a Diego la pasada semana ni hemos sabido de nuevos choques entre ellos. Por eso se entiende menos aún. Sospecho que Adara es una rival fuerte para Diego y por eso ha querido nominarla, pero en lugar de ser valiente dando tan clara explicación prefirió enumerar un catálogo de tonterías sin aparente importancia.

Por tanto, nominados Adara, Asraf, Gabriela y Raquel Mosquera.

El gato en vídeo

En el Mokeskine del gato hablo de Gabriela y sus aires de estrellona, o de lo importante de llegar con fuerza a las pruebas. Y nuevos momentazos para terminar la semana…









