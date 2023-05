Salvar considerando la supervivencia por encima de todo









Si tenemos en cuenta principalmente las dotes de supervivencia demostradas por la terna de concursantes que siguen en liza ante la expulsión de esta noche, está claro que deberíamos salvar a Bosco o Artur. Ellos dos han demostrado ser mejores supervivientes que Jaime. El exjugador de rugby es un tipo afable y simpático a quien le ha sobrado su agrio enfrentamiento con Adara. Sin considerar su aportación a la supervivencia del grupo podría ser igualmente quien menos votos para salvar recibiera. Que ese temperamento afable tenga excepciones de relumbrón hace pensar si no va a ser que no es tanto como parece. Además de lo dicho, también parece demasiado introspectivo y poco participativo. Lo que vendría a ser un carácter más apropiado para una palmera que siendo concursante de este reality de supervivencia extrema.

Jaime ha destacado poco en cualquiera de las fases que ha tenido su concurso. Esto no ha variado ni durante el escaso tiempo que estuvo con el grupo tras el comienzo de la edición, ni en la semana que permaneció solo en la playa de los Olvidados, ni una vez producida la reunificación súper definitiva. Para muestra un botón: en una de las disputas que protagoniza Artur, creo que con alguien más, Jaime se encuentra con su brother en los depósitos de agua y le dice con voz callada: “Nos quieren provocar”. Eso dicho en voz alta tiene un valor del que carece de esa otra forma. Y más delante del grupo oponente. Esto es un reality y cuando se tiene una opinión, especialmente si es sobre algo que afecta al grupo en su conjunto, hay que decirlo a los cuatro vientos y sin medias tintas. Jaime es cauto y rehúye el enfrentamiento con todos sus compañeros, menos Adara.

Lo mismo que me está pasando las últimas semanas, tengo claro que es Jaime quien debería ser expulsado esta noche. No porque merezca castigo alguno, sino porque tiene poco interiorizado el espíritu del reality, y porque de los tres es quien menos dotes como superviviente ha demostrado. Ya he comentado en otras ocasiones que tardó días en hacer fuego con un mechero solar y cuando llegó Artur tenían fuego en minutos. También ha tenido la pesca un poco atravesada casi todo el tiempo, aunque es de valorar su evolución. Ahora pesca mucho más que en un principio. No sería justo negarle el tesón y las ganas de aprender. Lo que tiene el conocimiento es que no se tiene, se adquiere.

Pensando en el espectáculo, los otros dos nominados tienen sus conflictos con el grupo. Unos conflictos por los que Jaime pasa, como dije antes, de lado y sin intervenir. Salvo si está de por medio Adara, su contrincante natural, aquella que le saca de sus casillas de manera escandalosa. En lo personal, el carácter de Jaime es posiblemente ideal, lo mismo que envidiable a veces, aunque no sea lo mejor para un reality. Esto es harina de otro costal, y quedarse callado suele penalizar. Con todo el dolor de mi corazón, abogo por la expulsión del menos polémico y, probablemente, quien más fácil pone la convivencia. Ha sido proverbial su paciencia con un Artur tiquismiquis, obsesionado con la comida y el cálculo exacto en su reparto. Tanto que no hemos sido conscientes de lo exagerado de la situación hasta que han empezado a convivir con más gente.

Si hablábamos de exageraciones, la obsesión por no ceder ni un poco el reparto de comida a otros me empieza a parecer poco justa y algo mosqueante. Los hermanos Cortés Bollo se creen dueños y señores de un cortijo que ahora mismo se llama playa Coco. Es, precisamente, el que fuera último hogar de Jaime y Artur en su época de olvidados. La llegada a esa nueva ubicación es posible que haya empoderado al italiano de Ucrania. No en vano ahora están todos en ese lugar que nadie conoce como él y su brother. Son los demás quienes tendrán que preguntarles por los secretos de ese lugar y eso le da a Artur parte del poder por él ansiado. Con todo, Alma y Manuel no han cejado en su empeño de mantener el reparto de comida como sea.

No es equitativo Manuel cuando exige a Bosco que sea su hermana quien reparta el último king crab por este capturado. No entiendo por qué no iba a poder darse el gusto de repartir él después de haber entregado al grupo tres cangrejos gigantes como ese. Bosco pretende reservarse para él las patas que quiere, pero Manuel da al traste con su aspiración una vez más. Para ello se pone de ejemplo y dice que lleva desde el principio compartiendo todos los peces pescados, que superan en número el centenar. Hace trampa ahí el cantante porque en más de una ocasión hemos sido testigos de que Manuel elegía qué pescado se quedaba de entre los capturados por él. No me parece mal, como tampoco hubiera sido nada extraño que Bosco eligiese una parte concreta del cangrejo gigante.

Frente a la dificultad de atrapar el cangrejo gigante, generalmente protegido por las rocas y de difícil acceso, esta lo sencillo que es llenar una olla cuando hay invasión de cangrejos tamaño estándar. Suelen salir tras las lluvias e invaden playas y ciudades. En cuanto vieron que aparecían por cientos hubo dos grupos que salieron a cogerlos. Artur, Jaime, Arias y Bosco volvieron con la olla llena y pusieron a hervir los cangrejos para darse un pequeño festín. Otro grupo formado por Adara, Asraf y Jonan regresaron algo después y protestaron porque veían mal que no hubieran avisado.

Si mis cálculos no me fallan son nueve supervivientes los que quedan en el juego, con lo cual habían salido a coger cangrejos todos menos dos, que son Alma y Manu. El grupo de los comilones había avisado a Manu, quien estuvo comiendo un rato, según confirmaron. Y por la cara que tenía, Alma parece que estaba durmiendo. Los que llegaron después se quejaron de que no hubieran avisado, pero… ¿a quién podrían avisar si Alma dormía y los demás estaban cogiendo cangrejos? Tampoco hacían nada clandestino, comían bien a la vista y sin ocultarse de nadie. Creo que en esta ocasión fue Adara quien tuvo el comportamiento más normal, uniéndose a la cangrejada y rechazando la postura de ofendidito recuperada por Asraf y apoyado en esta ocasión por Jonan.

Alguna vez he creído ver síntomas de una posible escisión en el grupo de Adara y Jonan, pero ahora creo que no pasará. Lo que sucede es porque respetan la discrepancia y no van siempre todos a una, como los de Fuenteovejuna. Perfectamente puede Adara unirse a la comilona mientras Asraf o Jonan están ofendidos y ven fatal lo que han hecho sus compañeros. Eso no provoca tensiones en el grupo porque tienen asumido que no siempre van a estar de acuerdo en todo. Debe ser así, porque si no me parece muy extraño todo.

Aparte de conocer el nombre del octavo expulsado en la gala de esta noche tendremos la final de la prueba de líder que disputarán Asraf y Bosco. Les espera la noria infernal, lo cual promete mucho tratándose de ellos dos. Además, nuevas nominaciones, prueba de recompensa con un cachopo en juego y más cosas. En fin, que el menú es de rechupete.

El gato en vídeo

La poco recomendable manera con la que mira Artur y su invasión del espacio del otro, así como la buena idea que tuvo Asraf de llevarse el fuego a la nueva playa son argumentos del Moleskine del gato de hoy. Y nuevos momentazos.









