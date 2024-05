Andrea, novia de Gorka, se pronuncia sobre el supuesto beso con Marieta en su primera aparición en televisión

Gorka Ibarguren mostraba su bajón más grande hasta el momento desde que está en Honduras en la pasada gala de 'Supervivientes', asegurando que algo que podía darle fuerza era saber de su novia Andrea , lo que no se esperaba él es que ella iba a viajar a visitarle y, antes de coger al avión, ha conectado en directo para hablar con Sandra Barneda en 'Conexión Honduras'.

Andrea ha aparecido por primera vez en televisión desde el aeropuerto asegurando estar muy nerviosa y que estaba haciendo esto solo por Gorka: "Tengo muchas ganas de verle, si no fuera por él no estaría haciendo esto" . Ella, que ha preferido mantenerse al margen del foco mediático, ha decidido ir a Honduras y se pronunciaba sobre el complicado momento que está viviendo Gorka: "Es complicado verle así , duele mucho".

Sandra Barneda, además le preguntaba si cree que Gorka se espera que ella coja un avión para ir a Honduras para abrazarle. "No, va a flipar, no se lo esperaba para nada", contestaba ella, como también desvelaba que es lo primero que va a decirle al superviviente al reecontrarse: "Que le quiero muchísimo".

Además, después de todo lo que ha sucedido en Honduras, las dudas que se han creado sobre si Gorka y Marieta se han besado fuera de cámaras, Andrea también se pronunciaba sobre que piensa sobre esto y si ha dudado en algún momento de que esto haya ocurrido: "Confió mucho en él. No me he cuestionado nada".