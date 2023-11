Luitingo escribe una carta a Jessica Bueno y le regala el mismo perfume que usa Pilar Llori









Eviten precipitarse quienes no entendiesen que Luitingo dejase en el ‘confe’ una carta y un regalo para Jessica Bueno, porque todo tiene una explicación. Lara Álvarez avisó a Jessica de que le esperaba algo en la sala de confesiones y ahí descubrió la que le tenía preparada anoche el ‘Última hora’. Voy a intentar explicarlo todo, paso a paso. Espero que depositen en mí su confianza. Lo de la carta revela un desconocido trastorno comunicativo que impide a Luitingo expresarse con normalidad. De otra forma no se entiende, pues lo que hubiera querido decirle a Jessica bien lo podría haber hablado con ella personalmente. Han tenido cuatro días para hablar y, de hecho, no han parado. Horas de conversación (insufrible, por cierto) que no han sido suficientes, por lo visto.

Que Luitingo necesitase escribir esa carta es porque hay cosas que solo puede decir por escrito. Esto explica la carta, otra cosa distinta es lo del regalo. Lo supo resumir muy bien Naomi Asensi: “Mi paso por este reality ha merecido la pena por este momento del perfume”. No sé si fue cosa de la casualidad o el subconsciente que Luitingo le regalase a Jessica Bueno el mismo perfume que usa Pilar Llori. ¡Hemos cantado línea, seguimos para bingo! Resulta que Luitingo volvió a la casa de Guadalix con varios regalos. A saber, una gorra para Michael Terlizzi y un perfume para Jessica Bueno. No tuvo inconveniente en darle la gorra al italiano la misma madrugada del jueves al viernes. Ahora bien, se guardó el perfume hasta encontrar mejor momento.

Tal vez Luitingo se guardase el perfume para Jessica por otro trastorno que le impide dar en mano productos de perfumería y cosmética, teniendo que usar para ello servicios de mensajería y transporte. Pero, claro, estando los dos encerrados en la misma casa huelga lo del transportista por lo que decidió dejarle el regalo a Jessica en el ‘confe’, aprovechando para añadirlo a la carta. Cualquier otra persona hubiera dado el perfume en mano y contado de viva voz lo que quisiera, pero Luis es un niño muy bueno, que no tiene ninguna maldad, pero ya sabemos que sí algunos trastornos casi imperceptibles que dificultan su habla y un normal comportamiento a la hora de hacer regalos.

Luitingo la pifia con su regalo a Jessica Bueno y esta echa la culpa a Pilar Llori

Ruego al lector que entienda que me muestre tan comprensivo con Luitingo buscando explicaciones a un episodio tan chusco y ridículo como el de la carta con regalo. No seré tan generoso con una Jessica que ve maldad en Pilar por reírse al comprobar que le había regalado su perfume y no otro. ¡Cómo para no reír! Es para partirse la caja, por no decir algo más grueso. Jessica es de esas mujeres que no pueden vivir sin echarle las culpas de todo a otra mujer, si con eso salvan al macho que tienen cerca.

Si Luitingo hace el más absoluto de los ridículos escribiéndole una carta a una amiga, como se encarga ella de repetir machaconamente, y regalándole el mismo perfume que usa la otra, la culpa no es suya, pobrecito ser. Por supuesto que tiene la culpa Pilar, no se sabe por qué, pero así debe ser. Y eso que tan solo soltó la carcajada al decir que ese era su perfume. Si hubiera dicho lo que seguramente pasaba por su cabeza la hubieran quemado en una hoguera por hereje y mala mujer. Jessica ha decidido seguir como si nada con Luitingo, haciendo oídos sordos a lo que ha contado Pilar, en su mayor parte corroborado por Albert Infante. Me parece bien, pero no por eso debe tratar de loca despechada a Pilar.

Jessica hace como que no le importa nada lo que diga Pilar. También que le da igual lo que se opine fuera, en general. Pero le da una importancia máxima y agradece a gritos que vaya alguien a lanzar el siguiente mensaje desde el megáfono exterior: “Jessica, no te fíes de Pilar”. Para pasar de lo que diga la mayoría, bien que le importó lo dicho por una sola persona que no representa a nadie más que a ella misma. Por otra parte, ¿qué importancia tiene para ella que se deba fiar o no de Pilar? Primero que es solo una opinión, y además que ella ya ha decidido su camino, independientemente de que Pilar haya dicho la verdad, que es justo lo que ha hecho.

La enigmática despedida de José Antonio Avilés

También le dio importancia a la despedida de José Antonio Avilés. Han sido pocos los concursantes expulsados que han tenido el privilegio de poder despedirse de sus compañeros. Avilés ha sido uno de ellos, aunque sus despedidas fueron bastante decepcionantes. A sugerencia de Ion Aramendi fue uno por uno, despidiéndose de sus excompañeros. Llegado el turno de Jessica le dijo que no dejase a nadie hundir su concurso y que siguiese siendo ella misma.

Se pueden hacer mil interpretaciones a lo dicho por Avilés, pero tanto Jessica como Luitingo se inclinaron por pensar lo mismo. Esa convicción de que quien puede hundir el concurso de ella es él, algo en lo que coincidieron ambos, es muy ilustrativa. No deben tener muy buena conciencia cuando piensan así. Por otra parte, no parece que estuvieran en lo cierto porque la audiencia también tiene algún trastorno. Vistos los porcentajes ciegos para la repesca en empate técnico creo que lo suyo es un trastorno disociativo. Es decir, parece que esta audiencia esquizofrénica lleva dos meses apoyando al team naranja, pero ahora se divide por la mitad entre Pilar y Luitingo. ¡De locos! nunca mejor dicho.

Según Laura Bozzo, Luitingo ha cometido una “faraónica cagada” que puso de acuerdo a Jessica y Pilar en la idea de que pudo traicionarle el subconsciente, aunque es Naomi la mayor defensora de esta teoría. Para remate de este desaguisado, lo de regalar a Jessica un perfume es como si a mí me regalan un peine o una cadena de sonido a un sordo. Y es que la modelo, ahora empresaria, no tiene sentido del olfato. Este sí que es un trastorno real, en este caso otorrinolaringológico y que afecta a la pituitaria. En resumen: Luitingo le regala un perfume a una mujer que no tiene sentido del olfato y, además, es el mismo que usa su expareja, presente en ese momento. Se coronó anoche el candidato a repescado.

Susana Bianca piensa que Ion Aramendi ha hundido su concurso

Preguntan a Susana Bianca el porqué de su bajón durante el debate del domingo y dice cualquier cosa menos la verdad. Lo cierto es que pensó que Ion Aramendi había hundido su concurso cuando al responder en nombre de Zeus Montiel terció con buen criterio: “Gracias por tu aportación, Susana, pero le había preguntado a Zeus”. Ese fue el momento que explotó, aunque ya estaba afectada por haber escuchado los aplausos al comunicarle que estaba nominada. Se acababan de enterar de quiénes eran los cuatro candidatos a la expulsión de esta semana y el público en plató solo había reaccionado con Susana. También aplaudieron cuando Ion reclamó que respondiese Zeus y no ella.

La concursante referente para tanta gente, esa que no ha hecho nada mal durante todo el concurso y a quien expulsamos repetidamente de manera injusta y caprichosa. Esa mujer fuerte y carismática que para muchos es un ejemplo. En definitiva, la mejor concursante de la historia de los realities (para ella misma, claro) no tuvo la madurez ni la profesionalidad de aguantar sentada en el sofá durante todo el debate, como hicieron el resto de sus compañeros. Si Laura Bozzo hubiera hecho lo mismo cada vez que estaba nominada apenas la habríamos visto en las galas, porque lo está casi siempre, igual que Carmen Alcayde.

Recluida Susana en la sala de confesiones mientras tenía lugar el programa, llegó el momento de comunicar el nombre del primer salvado de esta semana y allí seguía ella. Cuando la ‘súper’ le avisó de que debía prestar atención a algo, Susana debió creer que iba a tener comunicación con su padre. Por eso dijo “no me hagas esto, súper”, que viene a querer decir “gracias por esto”. La mentalidad de algunos concursantes funciona así, y así tenemos que admitirlo. No era su padre (a raíz de esto piensa que no la está viendo ni aparecerá nunca) sino el presentador para que presenciara a distancia la ceremonia de salvación. Susana es la primera concursante que teletrabaja.

Si este fin de semana el mensaje estrella del exterior fue “Jessica, no te fíes de Pilar”, ayer la cosa dio la vuelta y esta fue la batería de consignas escuchadas: “Team naranja nominad a Jessica”, “Pilar dice la verdad”, “Luitingo falso” y “Naomi ganadora”. Jessica Bueno no parecía afectada porque está segura de que si la nominan no se iría. No sé si esto puede acelerar el plan de Laura Bozzo. La diva quiere medirse con Jessica desde hace semanas, y este mismo domingo de madrugada lo repetía. Es posible que la tranquilidad de Jessica esté justificada y no fuera a resultar expulsada, pero se me antoja muy interesante el duelo por el porcentaje menor. Sería un caramelito poder comprobar si se salva antes Jessica o Laura. Apuesto cinco contra uno por la diva.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos de la repesca estaban así anoche: 49 % y 51 %.

Mucha gente sigue pensando que una mujer que se siente traicionada debe bajar la cabeza y sufrir en silencio. Jessica parece de esas. De esto hablo en mi Moleskine de hoy.









