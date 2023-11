La emoción de Jessica al leer la carta que le ha escrito Luitingo: "Vive como te dé la real gana..."

Este es el regalo que le ha hecho Luitingo a Jessica Bueno: te va a sorprender

"Una carta de una persona que estará agradecida de por vida de haberte conocido..."

La carta íntegra que le ha escrito Luitingo a Jessica Bueno, en el 'Última hora' de 'Gran Hermano VIP'

Luitingo le ha escrito una carta a Jessica Bueno de dos hojas y en donde se puede ver que hay tres corazones. Una carta que ha podido leer expresamente la modelo sevillana en el confe y que le ha emocionado por completo. Y es que por mucho que haya dejado ya en varias ocasiones que quiere ser su amiga, no tiene miedo en reconocer que el cantante "consigue hacer que se olvide de los malos momentos". Hay que recordar que ambos tuvieron un tenso reencuentro en la casa de Guadalix de la Sierra el pasado jueves. No obstante, sus diferencias parecen haberse ido al menos después de la fiesta del otro día.

Jessica Bueno no parece hacerle mucho caso ni al exterior ni al resto de concursantes. Como le ha dicho a Luitingo, le apetece ser su amiga. "Si hay alguna persona que quiera hacerte bien y protegerte soy yo", ha señalado el cantante. Por su parte, Jessica cree que no tiene nada de malo: "Me siento afortunada de tener a alguien como tú que me hace pasar los días feliz y no llorando por mis hijos".

Además, Luitingo ha decidido darle un detalle: escribirle una carta: "Es una persona muy especial. Para mí, Jessica es muy importante". Y eso es precisamente lo que ha hecho. "¿Súper, puedo cogerla?", decía Jessica Bueno al ver en el confe que había un regalo. Cuando Lara Álvarez le ha preguntado a Jessica que cómo estaba, la modelo ha respondido que intenta no influenciarse por comentarios.

No obstante, entiende las dos partes: "Entiendo que ella (Pilar) esté dolida. Solamente soy amiga de Luis. No sé cómo se percibe esa amistad desde fuera. Pero al final yo creo que no estoy haciendo nada malo, mientras sepa lo que hay. No voy a dejarme condicionar por cosas que hayan pasado fuera porque no las he visto. Lo demás es cosa de ellos dos". Posteriormente, Lara le ha dicho que de quién creía que era la carta, a lo que Jessica ha dicho que le gustaría que fuera de Pablo (su novio) o de su madre. Pero no iba a ser así.

La carta de Luitingo

Al ver de quién era la carta, Jessica se ha quedado impactada: "Es de Luis. Esta carta es de Luis...". Y después ha procedido a leerla. Esto decía la carta: "Cada cierto tiempo nacen en esta bonita y difícil vida personas especiales. Fuiste la suerte de ser una de ellas. Te mereces toda la vida del mundo, toda la felicidad del mundo y todos los momentos buenos del mundo".

Y la carta continuaba así: "Tu carisma y tu esencia tienen un valor incalculable. Así que ya sabes. Sé tu misma, sé feliz. Vive como te dé la real gana, que de verdad te lo mereces. Aquí un detalle y una carta de una persona que estará agradecida de por vida de haberte conocido. Gracias por todo. Te quiero. Luitingo. Vive y disfruta". Jessica no ha podido aguantarse las lágrimas. Después, Lara le ha dicho que tenía un regalo detrás suya. Lo ha cogido, emocionada, y ha vuelto con sus compañeros a la casa de 'Gran Hermano VIP'.

El regalo: un perfume que también utiliza Pilar

Gracias al 24 horas de 'Gran Hermano VIP' hemos podido saber una auténtica bomba. La sevillana abrió el regalo de Luitingo delante de sus compañeros. Se trataba de un perfume. Pero no de cualquiera. En ese momento ha saltado Pilar preguntando si era su colonia. La mayoría de concursantes se han empezado a reír. Y es que efectivamente, es la misma colonia que usa Pilar Llori. Parece de risa, pero es así.