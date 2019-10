Antonio David espabila y desmejora









telecinco.es

No siempre aprovechan los concursantes la oportunidad que tienen de ver tuits de seguidores. A menudo se molestan si estos no son particularmente amables. Sin embargo, toda pista que reciban supone una ayuda. Lo mismo cuando el programa somete a votación la elección del mueble de la edición. Noemí ha tenido la oportunidad de saber lo que opina una parte importante de la audiencia, para así poder replantear su concurso. Pocas cosas pueden hacer cambiar a un concursante, aparte de estar nominado. Estos días estamos viendo varios casos de esto que digo.

El Cejas está sacando la artillería pesada de eso que él entiende como humor y a muchos no nos hace ni pizca de gracia. Está nominado. Por su parte, tanto Noemí como Antonio David parecen estar espabilando después de que hayan tenido la información de que su concurso está siendo decepcionante. Creo que no lo están aprovechando por igual. Noemí ha explicado a la audiencia algunas cosas que no sabíamos y pueden ayudar a conocerla mejor. Se ha atrevido a contar que no está acostumbrada a hacer nada sola, hasta el punto de haber tenido siempre alguien que le ayudase a coger un taxi.

Noemí ha llevado muy mal lo de enfundarse en la caja una hora al día y en las galas. Hasta tal punto ha sido así que muchos días ni siquiera se lo ha puesto como debiera, en otro caso claro de desobediencia. Con tanto disgusto por lo que ella considera una humillación no sé si ha terminado de apreciar la gran oportunidad que está teniendo de enderezar su concurso. Lo mismo pasa con Antonio David, solo que sin la supuesta humillación de la caja de mueble. Diría que en este caso las críticas de las que ha tenido conocimiento le han hecho espabilar, pero no para mejorar sino todo lo contrario.

No le ha venido bien el despabile a Antonio David. Sospecho que hasta ahora le había beneficiado el hecho de adoptar un perfil secundario, de escaso o nulo protagonismo, estando siempre en un discreto segundo plano. A pesar de las críticas que esto ha generado, ha podido mantener la positiva imagen de concursante tranquilo que evita los conflictos. Él mismo ha promovido esa imagen explicando que si no estaba siendo más protagonista es porque no gusta de entrar en conflictos. Es como si ayer hubiera decidido mudar de piel, dando un giro inesperado a su concurso. No se ha dado cuenta de que ese tipo de cambios no son bien recibidos por parte del grueso de la audiencia.

Todo vino por un sensato comentario de Adara sobre el desperdicio de un recurso básico como es el agua. Antonio David mete un bol en el fregadero, abre el grifo a todo caudal y lo deja abierto mientras se mueve al otro lado de la cocina. Adara le pidió entonces que cerrase el grifo, lo cual aprovechó el nuevo Antonio David. El enemigo del conflicto dando paso a otro que parecía estar deseándolo. De acuerdo que Adara no hizo el comentario de la mejor manera posible, aunque tuviera toda la razón del mundo. En cualquier caso, la respuesta de Antonio David me pareció exagerada, además de inesperada. Parecía otro concursante. El nuevo Antonio David me gusta aún menos que el hasta ahora conocido.

“Pórtate bien o te castigo. Te mando al rincón de pensar”, decía Antonio David. Si el objetivo era sacar de quicio a Adara es posible que en parte lo consiguiera. Pero a costa de dilapidar un poco la imagen que ha estado ofreciendo durante más de un mes de concurso. El hombre tranquilo dio anoche paso al follonero, ese que se mueve bien en el barro del enfrentamiento. Era el Antonio David que recuerdo del pasado. El de ‘Crónicas marcianas’. Tal vez el peor de los conocidos. Hubiera acertado si aprovecha para poner en evidencia las formas poco delicadas de Adara, reconociendo que no está bien derrochar agua.

Si este episodio que refiero fue negativo para la imagen de un Antonio David empeñado en cambiar de piel y para quien parece ser peor el remedio que la enfermedad, todo lo que vino después fue poco favorable a Adara. Prefiero a la Adara poco centrada, pero alegre. Esa que canta mientras está en el retrete y cuando sale tiene humor para decir cualquier tontería y hacer reír a sus compañeros más afines. La Adara despreocupada que a veces me parece un personaje de animación, como salido de una de esas películas japonesas tan bellas. Una Adara rara y especial, que destaca casi siempre sobre el resto. Mucho mejor esa Adara que la susceptible y malhumorada de anoche.

A Adara le molestó que Antonio David hiciera reír con su nueva actitud a Estela. Se sintió ridiculizada por el grupo en su conjunto, pero especialmente dolida por la risa de su nueva amiga. También le molestó que El Cejas escondiera su antifaz de dormir, aunque ella antes le había escondido un bote de pepinillos que era su capricho personal de la compra semanal. Y luego se molestó una vez más por las risas en el otro dormitorio. Le reían las gracias a El Cejas. No me siento capaz de explicar la razón por la que parece hacerles gracia. Entre los que reían estaba Estela, aunque Adara no podía saber bien si reía o simplemente estaba ahí. Ambas cosas la ofendían por igual.

No nos engañemos, la amistad entre Estela y Adara es circunstancial e interesada por ambas partes. Cuando dejen de llevarse bien, para lo cual seguramente quedan un par de telediarios, no podremos hablar de traiciones ni deslealtades. Para hacer un “Koala” (dícese de la traición tardía de un concursante a un amigo dentro de la casa en los últimos días de concurso) hace falta ser amigo de verdad, habiendo dado muestras de ello. Esto no sucede entre ellas dos. Precisamente por eso llama más la atención el disgusto. Adara se aislaba e intentaba dormir mientras en la cocina preparaban un bizcocho entre Gianmarco, Pol, Joao y Estela. Exagerada la reacción de Adara.

Tanto Adara como Estela dieron muestras de obstinación. Ambas son igualmente tercas y no fueron capaces de arreglar lo que en principio no era más que un mosqueo sin importancia. Gianmarco en la cocina intentaba convencer a Estela de que tomara la iniciativa de arreglarlo con Adara. Al mismo tiempo, Joao en el dormitorio pretendía lo mismo con Adara. Los dos intentos fueron igualmente fallidos. Gianmarco intentando que cediera Estela y Joao intentando que cediera Adara. Ninguno de los dos lo consiguió. En este caso las explicaciones dadas por Estela me parecieron convincentes. Se había reído de la situación, no de Adara. Ni siquiera de lo dicho por Antonio David, que no tuvo ni pizca de gracia. Más tarde le pilló el show de El Cejas en el dormitorio porque ella duerme allí. Nada más. Insisto en que el enfado de Adara me pareció excesivo, y no sé si intencionado.

No quisiera pensar mal, pero al no ser para tanto la ofensa pienso que Adara igual está empezando a poner distancia con Estela teniendo en cuenta que si salen Alba o El Cejas este jueves pronto tendrán que empezar a nominarse entre los más afines. De veras que intento no pensar mal, pero todo lo de anoche me pareció tan excesivo que no puedo evitar verlo como algo ligeramente forzado. Veremos si hoy recuperan la relación, aunque sea de manera momentánea, Adara y Estela. En todo caso, no creo que les vaya a durar mucho. Ojalá me equivoque.

Si Noemí ha cambiado algo su actitud tras ser nombrada mueble oficial, y Antonio David parece cambiar su piel por otra peor tras leer algunos tuits, lo de El Cejas corresponde al tercer supuesto antes apuntado. Es muy simple: está nominado. Por eso intenta sacar su vena de humorista, lo cual tampoco le sale muy bien. Sorprende que siendo tan joven su humor parezca más de Esteso y Pajares, con ramalazos de Arévalo, en lugar de algo un poco más moderno. Lo suyo no es de stand up comedy, sino más bien de cinta de casete comprada en gasolinera de carretera secundaria. Pero no será por falta de esfuerzo. El Cejas nominado también sale del letargo. Por desgracia para todos.

En la semana que he estado sin acudir a mi cita diaria en este blog he ido acumulando cosas por comentar. La principal de ellas relativa a la pareja de Pol y Joao. También sobre este último en solitario. Algunos en la casa han expresado sus sospechas de que Joao ha provocado de forma consciente y planificada que entrase Pol contando una supuesta infidelidad que no lo es tanto. No creo que anden muy desencaminados en esto, pero se equivocan en dudar de la relación entre Joao y Pol de la que forma que lo hacen. Según lo plantean parece que no fueran capaces de entender que puedan existir relaciones diferentes. Las risas y ciertos comentarios muestran cierta incapacidad para aceptar que un hombre que siempre ha tenido relaciones con mujeres pueda enamorarse de otro hombre.

Hablo de relaciones diferentes, aunque no lo son tanto. No es el primer caso que se conoce parecido, particularmente los seguidores de este programa. Noemí Ungría (GH 3) era heterosexual hasta que comenzó una sonada relación con Raquel Morillas. Cuestionar la relación de Pol con Joao porque sea su primera relación con otro hombre es un error de libro. Otra cosa es la posible premeditación de todo lo relacionado con esta pareja, en lo cual podemos llegar fácilmente a un acuerdo. Aun así, Joao se ha ganado un sitio en esa casa. Tanto es así que a este gato comentarista le da igual si ha sido o no alguna vez pareja de Pol. O si el otro existe o no. Valoro a Joao por otras muchas cosas que aporta al concurso y me hacen olvidar sus posibles cutre montajes.

No voy a hacer un panegírico sobre Joao, pero he de confesar que me tiene fascinado. Me cuesta recordar otro concursante con quien me haya pasado lo mismo. Me fascina a pesar de su sobreactuación, los ridículos shows que se montaba solo en el búnker, sus premeditadas menciones a supuestas infidelidades, o ese folclorismo suyo tan demodé. Joao me parece un concursante inmenso, que merece llegar hasta el final por propio merecimiento.

El Joao que más me gusta es el que aconseja a Adara como si fuera su mejor amigo. No me refiero a la persona más cercana y afín que tiene dentro de la casa. Hablo de un amigo con mayúsculas. Y no solo a Adara, porque Joao tiene buenos consejos para dar y regalar. Con su sensata y certera retórica es capaz de tranquilizar en tiempo récord, como hizo con Adara el día que lloraba recordando a su bebé y temía que dejase de quererla en estos meses separada de él. Joao sabe dar en el clavo con precisión de carpintero. Sus buenas palabras son dardos curativos que van directos al corazón. Tiene un don.

Corea central

Pregunta Joao a Pol: “¿Qué piensas? ¿Piensas en algo?”. Contesta Pol: “No”. Lapidaria respuesta.

A Estela los dedos se le hacen huéspedes. No solo se enfadó anoche con ella Adara. Por la tarde, Mila y Joao coincidían en verla como estratega fría y calculadora. Al menos lo dijeron en su presencia, y ella tampoco lo negó. Con acierto respondió que todos lo son. Como si no fuera también estrategia lo que hacía el grupo mayoritario (cuando lo era) en las nominaciones.

¿Qué quiere decir Gianmarco cuando asegura a Adara que es romanticona, pero también quiere hacer mucho maracaná? Aunque mejor haría preguntando qué narices es eso del maracaná que el italiano utiliza para absolutamente todo. Estoy de la expresión hasta los mismísimos maracanás.

Moleskine del gato

Supongo que hoy se salva uno de los nominados, aunque insisto en que cuando los porcentajes están muy igualados se trata de una lotería que poco aporta y no me parece nada justo. Otra cosa será si se siguen separando destacando uno de los porcentajes. Ayer en el resumen diario que presenta Lara Álvarez hubo un error en los porcentajes, al no sumar el 100 %. Está claro que se trata de un fallo a la hora de transcribir las cifras al gráfico que vimos en pantalla y hoy será corregido. En todo caso, las cifras son estas: 35,8 %, 31,5 % y 30,7 %. Se vuelve a destacar ligeramente el porcentaje que tenía el viernes pasado más de la mitad de los votos. Sospecho que puede corresponder a Alba.

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));









El Gato Encerrado